На передовій "засвітився" британський безпілотник: що про нього відомо

Дрон має дуже хорошу вантажопідйомність

У ході бойових дій з російськими окупантами було збито британського безпілотника-квадрокоптера Malloy Aeronautics T150, який стоїть на озброєнні ЗСУ.

Про це повідомляє Telegram-канал Clash Report, показуючи фото збитого дрона.

Збитий дрон

Квадрокоптер Malloy Aeronautics T150 виробляється британською компанією Malloy Aeronautics і являє собою дрон з вертикальним злітом-посадкою, що працює на восьми електродвигунах з акумуляторами.

Завдяки руховій установці коптер здатний піднімати в повітря до 68 кг різного корисного вантажу і доставляти його на дальність до 70 км з максимальною швидкістю польоту близько 120 км/год.

Цей безпілотник дуже надійний, оскільки навіть вихід із ладу частини двигунів не призведе до падіння Malloy Aeronautics T150, хоч і погіршить польотні можливості.

Висока вантажопідйомність дозволяє використовувати дрон для оперативної доставки боєприпасів, медикаментів та продуктів на передову або навіть окремим підрозділам, які ведуть бій в оточенні. І хоча він не призначений для виконання ударних завдань, він може застосовуватися для розвідки.

Цей дрон був прийнятий на озброєння Королівської морської піхоти Великобританії та передано ЗСУ для боротьби з окупантами. Цікаво, що інформаційні ресурси Росії називають його першим збитим T150, що говорить про високу надійність даного октокоптера.

А тим часом нібито "українські" дрони наводять страх на мешканців Москви.