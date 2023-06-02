У "шахедів" не залишиться шансів: чеський мисливець за БПЛА отримав нову модифікацію (фото, відео)

МР-2 Victor зараз є новою відповіддю на загрозу безпілотників

Зенітні антидронові комплекси МР-2 Victor або, як їх ще називають — "шахедобойки", які Україні передала Чехія, отримали нову модифікацію.

Про це повідомляє український військовий портал Defense Express.

Так, на виставці IDET 23, яка відбулася у чеському місті Брно, виробник Excalibur Army продемонстрував свою розробку. На цьому зразку були встановлені сучасні прицільні прилади — цифровий денний та нічний приціл, зображення на який виводиться на монітор.

З урахуванням того, щоб російські окупанти запускають дрони-камікадзе Україною саме в нічний час, наявність тепловізійного каналу є особливо важливою умовою підвищення ефективності вогню та можливостей передчасного виявлення цілей.

На попередніх фотографіях Victor такого прицільного модуля не було. Не виключено, що перші машини були без таких модулів або їх знімали з метою маскування, або на виставці продемонстровано машину, яка виготовляється за кошти Нідерландів.

Місце оператора системи Victor. Фото: praisethesteph

МР-2 Victor зараз є новою відповіддю на загрозу безпілотників, оскільки вони мають два 14,5-мм кулемети КПВ з боєзапасом у 300 набоїв та дальністю ураження повітряних цілей на відстані до 2 км. Цього достатньо боротьби з дронами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ отримали від австралійської компанії сотні картонних безпілотників Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS).