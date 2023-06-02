Спецназ Нацгвардії отримав нову техніку з Польщі: чим вона допоможе у контрнаступі (відео)

Техніка може потай доставити бійців туди куди потрібно

Підрозділи Нацгвардії України отримали новий сучасний десантний катер, який було придбано та передано польськими волонтерами.

Відео з новим катером було розміщено на YouTube каналі НГУ.

За словами старшого офіцера служби координації водолазної підготовки НГУ підполковника Андрія Хоменка, новий катер — дуже швидкісний, маневрений, обладнаний радіозв’язком та системою GPS-навігації. На ньому стоїть бензиновий двигун потужністю 225 к.с., а також є спеціальне маскувальне покриття, яке робить його менш помітним на тлі річок і морів.

"Десантний катер вміщує 10 осіб, має балістичний захист від осколків та деяких калібрів куль. На нього можна встановити спеціальну станину для кулемета. Човен призначений для транспортування десанту, тренувальних та бойових спусків водолазів", — додав офіцер НГУ.

Подібний катер стане в нагоді і ЗСУ при майбутньому контрнаступі та форсуванні Дніпра на Херсонському напрямку. Втім, він також стане корисним і під час проведення спеціальних операцій не лише на Дніпрі, а й інших річках і навіть у береговій зоні Чорного моря.

Нагадаємо, раніше до складу ВМС ЗСУ було прийнято малий броньований артилерійський катер типу "Гюрза", а на церемонії був присутній головком ЗСУ Валерій Залужний.