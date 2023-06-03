Пройде бездоріжжям і захистить від куль: ЗСУ вперше показали бронетехніку зі Словенії

Бронетранспортер був отриманий таємно у квітні та вперше потрапив на відео

Україна продовжує отримувати допомогу від своїх міжнародних партнерів у вигляді різної військової техніки. Не завжди про її постачання заявляється відкрито, іноді про це стає відомо лише постфактум. Як, наприклад, із постачанням 20 словенських БТР Valuk, які з’явилися на озброєнні ЗСУ.

Відео з одним із таких бронетранспортерів з’явилося в Telegram-каналі Clash Report, який пояснив, що це перше відео з цією словенською технікою.

Словенські БТР Valuk почали вироблятися в середині 90-х років минулого століття та є варіантом австрійського бронетранспортера Pandur. Їхня маса становить трохи більше 12 тонн, вони озброєні 40 мм автоматичним гранатометом або 12,7-мм кулеметом. Дана техніка призначена для перевезення піхоти (до шести осіб), та захисту десанту від протипіхотних мін та піхотної зброї калібром до 12,7 мм, які витримує броня Valuk.

Бронетранспортер також відрізняється гарною рухливістю та прохідністю, завдяки колісній формулі 6х6 здатний пройти від 300 км бездоріжжям до 600 км — шосе з максимальною швидкістю до 100 км/год.

Про таємну передачу Любляній 20 БТР Києву стало відомо наприкінці квітня. При цьому на озброєнні словенської армії залишилося лише 65 бронетранспортерів цього виду. Також Словенія передає Україні та іншу техніку.