Дрони ЗСУ працюватимуть ефективніше: знищено "глушилку" окупантів

Їхнє знищення допоможе артилеристам ЗСУ

Бійці ЗСУ напередодні літнього контрнаступу продовжують знищувати важливу ворожу техніку. Цього разу на Херсонському напрямку було знищено станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Діабазол" окупантів.

Про це на своєму Telegram-канал повідомляє офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, додаючи, що артилерія ЗСУ також накрила машини постачання та артилерію окупантів.

РЕБ Діабазол Джерело — Сьогодні

Глушилка "Діабазол" є модифікацією старого, ще радянського комплексу РЕБ Р330, обладнання якого дозволяє:

виявити радіопереговори;

поставити їм перешкоди;

передати дані про виявлені джерела переговорів на інші комплекси;

зберігати всю цю інформацію усередині комплексу.

Дане обладнання монтується на базі вантажного автомобіля "Урал", працює в діапазоні 100…2000 МГц та обслуговується екіпажем із чотирьох осіб. На розгортання комплексу потрібно близько 40 хвилин, а фургон вантажівки не дає жодного захисту навіть у порівнянні з легким МТ-ЛБ.

Тим не менш, комплекс може придушувати радіопереговори на відстані до 25 км для наземних переговорів та близько 50 км для повітряних. Ці показники ускладнюють роботу БПЛА ЗСУ на передовій.

Тепер же зі знищенням РЕБ "Діабазол" літати українським безпілотним "пташкам" буде легше, а отже, вони зможуть дати більше вказівок для артилерії ЗСУ.

Напередодні влучним ударом артилерія ЗСУ знищила російський самохідний міномет "Тюльпан", здатний стріляти ядерними боєприпасами потужністю 2000 тонн тротилу.