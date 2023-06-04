Летять на 180 км: українські розвідники отримали цікаві безпілотники (фото, відео)

Безпілотник може проводити спостереження на висоті до декількох тисяч метрів у будь-який час доби

Разом із західним озброєнням, яке передають союзники, військові одержують також і техніку українського виробництва. Фонд допомоги армії "Повернися живим" передав розвідникам комплекс БПЛА PD-2, зроблений українською компанією.

Про це повідомили у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, захисники отримали комплекс, до якого входять два розвідувальні безпілотники, наземна станція управління, мобільний пункт управління, обладнаний на базі нового повнопривідного кастомізованого шасі, а також комплектуючі та запасні частини.

Що відомо про БПЛА PD-2

PD-2 — це український багатоцільовий БПЛА, призначений для здійснення повітряної розвідки та бойового застосування як носій бомбового навантаження з бойовою частиною вагою до 3 кг. Також він може оснащуватися модулями системи вертикального зльоту та посадки.

До складу комплексу наземна станція керування. Вона може забезпечити одночасне керування двома БПЛА. Літаки комплексу оснащені оптичною станцією з гіростабілізованою платформою, що була розроблена та створена в Україні.

Підвіс оснащений кількома камерами та тепловізором. Це, своєю чергою, дозволяє вести спостереження на висоті до декількох тисяч метрів у будь-який час доби. Чіткість та якість зображення дають вбудовані датчики положення та спеціальне програмне забезпечення.

Характеристики

Радіус керованого польоту – до 180 км;

Максимальна швидкість — 140 км/год

Дальність польоту – 1000 км;

Тривалість польоту – 12 годин;

Швидкопідйомність: 3 м/с;

Розмах крила: 5 м.

Безпілотник здатний перебувати в повітрі до 12 годин і відстежувати переміщення цілей, для того, щоб збирати інформацію для HIMARS та інших далекобійних систем.

Кожен БПЛА має станцію спостереження з 30-кратним зумом для денного каналу та 5-кратним для тепловізійного. Таким чином, він може проводити детальну розвідку на відстані 5 км, а оглядову — ще далі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна отримає від США ракети AIM-7 Sparrow класу "повітря-повітря", головною метою яких є завдання ударів по авіації ворога.