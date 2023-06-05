Автомат розбрату: штурмова гвинтівка FN SCAR може спричинити скандал між Україною та Бельгією

Гвинтівка для спецназу в руках російських добровольців занепокоїла Бельгію

Успішні дії бійців Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" в Білгородській області не на жарт стривожили владу Бельгії.

Так, за даними бельгійських ЗМІ, у військовому відомстві країни мають намір запросити пояснення в України щодо використання бійцями антипутінської опозиції зброї бельгійського виробництва. Йдеться про штурмову гвинтівку FN SCAR.

Цей автомат був створений спеціально під конкурс ЗС США для частин Сил спеціальних операцій у 2003 році, щоправда, на озброєння надійшов лише після перемоги на конкурсі через кілька років.

Як і будь-яка бельгійська зброя, SCAR відрізняється високою якістю виконання, а також має ряд переваг:

зручність — гвинтівка є модулем, тобто цей "конструктор" можна збирати під потрібне завдання, наприклад, з коротким стволом і прикладом для бою в місті або, навпаки, робити повноцінну гвинтівку з довгим стволом;

точність — гвинтівка має високу точність і купчастість при стрільбі як одиночними пострілами, так і чергами;

висока ергономіка, тобто зброя зручно "лежить" у руках стрілка, що досягається тією самою модульністю;

невелика віддача — дозволяє вести точніший вогонь.

Залежно від того, який модуль підбере боєць (для спецоперацій, бою в місті, на відкритому просторі як снайперську гвинтівку), FN SCAR може мати калібр від 5,56 до 7,62 мм, вагу від 3,2 до 3,7 кг, довжину від 800 до 1070 мм, прицільну дальність від 400 до 900 метрів при скорострільності 600 пострілів за хвилину.

Є у гвинтівки та мінуси – це дорожнеча (у Києві не менше 280 тисяч гривень у мисливських магазинах) та складність у виробництві.

Крім FN SCAR, ЗСУ має й інші зразки стрілецького озброєння стандарту НАТО.