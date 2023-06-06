Після підриву Каховської ГЕС зросла мінна небезпека: що Дніпро викидає на берег

Міни окупантів загрожують місцевим жителям

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС і повінь, що послідувала за ним, завдала колосальної шкоди населеним пунктам уздовж Дніпра. Але крім власне води, на берег почало виносити російські міни, які постійно вибухають.

Ряд відео таких підривів опублікував Telegram-канал "Інсайдер", на яких видно, як міни допливають до берега і вибухає.

Судячи з опублікованого цим же каналом фото, хвилі викидають на берег протитанкові міни ще радянського виробництва ТМ-62, які почав випускати ще СРСР 1962-го. Вони призначені для підриву бронетехніки і тому мають заряд вибухівки 6,5-10 кг. Їх корпус виготовлений із різних матеріалів – залізо, дерево, пластмаса і навіть капронова тканина. Все це ускладнює пошук боєприпасу саперами, адже міношукач реагує переважно на метали.

ТМ-62 прибиті до берега

З іншого боку, підрив людини на ТМ-62 також майже неймовірний, адже чутливість міни перевищує 200 кг, що значно більше за масу людини. Але внаслідок підриву ГЕС та повені подібні міни вимиваються водою і тому можуть виявитися нестабільними.

Нарешті, детонацію може спричинити поштовх корпусу міни об берег, що й відбувається сьогодні під Каховкою. І якщо в цей момент людина виявиться поряд із вибухом, вона може серйозно постраждати чи загинути.

Але, крім мінної небезпеки, мешканцям Херсонської області загрожують серйозні екологічні наслідки — голод, спалах інфекційних захворювань, аж до аварії на Запорізькій атомній електростанції.