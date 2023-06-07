Зірка фільму Top Gun: Maverick — що відомо про винищувачі Hornet, які може отримати Україна (фото, відео)

Питання поставок зараз обговорюється зі США

Україна може отримати від Австралії винищувачі F/A-18 Hornet. Вони можуть стати гарною альтернативою бойовим літакам F-16, які ЗСУ поки що так і не отримали. Наразі питання передачі 41 списаного винищувача F/A-18 Австралія обговорює зі Сполученими Штатами.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пише 24 канал.

За його словами, ці винищувачі насамперед допоможуть знищити військові цілі російських окупантів та посилять протиповітряну оборону нашої країни.

Фото: US Navy

Що відомо про F/A-18 Hornet

"Хорнет" — це американський палубний винищувач-бомбардувальник та штурмовик, розроблений у 1970-х роках. Головна його особливість полягає у використанні на різних поверхнях. Він не є літаком лише морського базування.

Технічні характеристики "Хорнета" схожі на винищувач F-16, оскільки цей літак комбінований. Насамперед його можна використовувати для завдання потужних ракетно-бомбових ударів по наземних об’єктах ворога. Водночас він допоможе захистити небо від ворожих ракет.

Винищувач має 5 основних модифікацій: A, B, C, D, E/F. В останньої одразу дві версії, головні відмінності яких є членами екіпажу.

Олександр Мусієнко підкреслив, що постачання в Україну F/A-18 стане відмінним вкладом у "літакову коаліцію", яка продовжує стрімко зростати.

До речі, F/A-18 "Хорнет" був задіяний у зйомках фільму "Топ Ган: Меверік", що вийшов у 2022 році, головну роль у якому зіграв Том Круз.

Характеристики F/A-18 Hornet

Екіпаж: 1 особа;

Дальність польоту: 3340 км;

Довжина: 17,07 м;

Висота: 4,66 м;

Порожній: 11200 кг;

Споряджений: 16850 кг;

Боєзапас: 570 патр.;

Вага підвісних елементів: 7030 кг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в березні 2023 року Фінляндія допустила варіант передачі Україні F/A-18 "Хорнет". Загалом Повітряні сили Фінляндії мають 55 таких бойових літаків. Їм заміну країна замовила США 64 нових винищувачів F-35.