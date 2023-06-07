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Прикордонна служба отримала нові катери: навіщо вони Україні у Чорному морі

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
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Автор
FPB 98 MKI Новина оновлена 07 червня 2023, 16:37
FPB 98 MKI. Фото Відкриті джерела

Держприкордонслужба отримає два катери

Днями стало відомо про прохід через протоку Босфор вантажного судна Gaja із двома патрульними катерами FPB 98 MKI французької споруди для Держприкордонслужби України.

Судячи з відео, поширеного в Twitter турецьким любителем споттингу (захоплення, що полягає у спостереженні за чимось – Ред .) Yörük Işık, прохід судна зафіксований 23 травня, тож катери повинні вже перебувати в Україні.

Катери FPB 98 MKI були замовлені Україною для озброєння Прикордонної служби ще у 2021 році, причому п’ять катерів із 20 мали побудувати СП "Нібулон" у Миколаєві, голова якого — Герой України Олексій Вадатурський — загинув від обстрілу окупантів.

Катери FPB 98 MKI є малими патрульними суднами, призначеними для охорони морського району, припинення морської контрабанди та незаконної міграції, захисту вод країни від браконьєрів, пошуку та порятунку на воді та багато іншого.

Екіпаж 32-метрового катера складається із 14 осіб. Судно може озброюватися великокаліберними кулеметами або 30 мм гарматами, має швидкість до 35 вузлів (63 км/год), здатне пройти до 1200 морських миль (2220 км) при швидкості 10 вузлів (18,5 км/год).

Нагадаємо, наші Військово-морські сили прийняли до ладу малий броньований артилерійський катер "Буча", на церемонії був присутній і головком ЗСУ Валерій Залужний.

Теги:
#Франція #Зброя #Військова техніка #Катер