Прикордонна служба отримала нові катери: навіщо вони Україні у Чорному морі

Держприкордонслужба отримає два катери

Днями стало відомо про прохід через протоку Босфор вантажного судна Gaja із двома патрульними катерами FPB 98 MKI французької споруди для Держприкордонслужби України.

Судячи з відео, поширеного в Twitter турецьким любителем споттингу (захоплення, що полягає у спостереженні за чимось – Ред .) Yörük Işık, прохід судна зафіксований 23 травня, тож катери повинні вже перебувати в Україні.

Катери FPB 98 MKI були замовлені Україною для озброєння Прикордонної служби ще у 2021 році, причому п’ять катерів із 20 мали побудувати СП "Нібулон" у Миколаєві, голова якого — Герой України Олексій Вадатурський — загинув від обстрілу окупантів.

Катери FPB 98 MKI є малими патрульними суднами, призначеними для охорони морського району, припинення морської контрабанди та незаконної міграції, захисту вод країни від браконьєрів, пошуку та порятунку на воді та багато іншого.

Екіпаж 32-метрового катера складається із 14 осіб. Судно може озброюватися великокаліберними кулеметами або 30 мм гарматами, має швидкість до 35 вузлів (63 км/год), здатне пройти до 1200 морських миль (2220 км) при швидкості 10 вузлів (18,5 км/год).

Нагадаємо, наші Військово-морські сили прийняли до ладу малий броньований артилерійський катер "Буча", на церемонії був присутній і головком ЗСУ Валерій Залужний.