Китайський "Тигр" для кадировців: Китай поставив окупантам бойову техніку

Кадировці похвалилися картонним броньовиком

На озброєнні підрозділу окупантів "Ахмат", що складається з кадировців, "засвітилася" китайська бойова техніка — легкі колісні бронетранспортери China Tiger, які виготовляє компанія Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.

Ці БТРи з’явилися на відео, яке демонструвало спеціальну бойову техніку кадировців, розміщеному в Telegram-каналі рамзана кадирова.

Як повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, сам кадиров розкрив перший факт використання російськими силовими структурами китайської військової техніки.

"Наслідки від такого продажу для Китаю можуть бути вельми неприємними, адже Захід за допомогу Пекіна росії не залишиться осторонь і санкції не змусять себе довго чекати. Але все ж таки, я не думаю, що КНР почала б себе так підставляти, прямим продажем бронеавтомобілів кадирову А тому це міг бути перепродаж. Наприклад, бронеавтомобілі China Tiger використовують силовики в Таджикистані", — підкреслює експерт.

Китайські БТР

Сам China Tiger це чотириколісний транспорт на базі вантажного авто, у якого всі колеса ведучі, тобто він має високу прохідність. Його особливостями є:

місткість – до 11 осіб, включаючи два члени екіпажу та дев’ять десантників;

висока швидкість – до 115 км/год шосе;

гарна дальність ходу – 500-600 км на одній заправці;

невелика вага – близько 6,5 тонн.

Втім, невелика вага і висока швидкість мають зворотний бік — China Tiger досить слабко озброєний, може мати кулемет калібру від 7,62 до 12,7 мм або 30 мм гармату, але головне, він слабко броньований і може витримати хіба що пулі калібру 7, 62 мм.

Все це робить China Tiger далеко не найкращим варіантом для використання на передовій, оскільки він може бути легко виведений з ладу або знищений. Завдяки високій швидкості, таку техніку доречніше використовувати як розвідувальну, патрульну або медичну.

Ймовірно, рамзан кадиров вирішив підтвердити такою "потужністю" недавню заяву про готовність перекинути своїх найманців у Білгородську область для протистояння Російському добровольчому корпусу та Легіону "Свобода Росії".