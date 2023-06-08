Українські прикордонники випробували у справі хорватську РСЗВ (відео)

Система може виявитися незамінною для деяких операцій ЗСУ

Отримані навесні реактивні системи залпового вогню RAK-SA-12 виробництва Хорватії, які надійшли на озброєння Держприкордонслужби України (ДПСУ), ймовірно, пройшли "обкатку" в умовах полігону і незабаром потраплять на фронт.

Фотографії РСЗО, що стріляють, у своєму Telegram-каналі розмістила ДПСУ, на них видно залпи 128 мм реактивних снарядів установки. Також системи є на озброєнні штурмової бригади ДПСУ "Сталевий кордон".

РСЗВ RAK-SA-12

РСЗВ RAK-SA-12 не схожа на звичну систему "Град" та її численні різновиди. Так, якщо "Град" має напрямні для пуску 40 ракет калібру 122 мм, то у РАКа їх всього 12, та й калібр трохи більше — 128 мм. Але головне, що ці 12 напрямних монтуються не на базі вантажного авто, а на верстаті-причепі.

Пуск ракети

Таке рішення має як плюси, і мінуси. До негативів можна віднести втричі менше ракет в одному залпі і те, що установку потрібно буксирувати. До позитивів — легкість подібного причепа (всього 960 кг), що дозволяє перевозити його не лише вантажним, а й навіть легковим автомобілем підвищеної прохідності. Останнє дуже корисне для невеликих підрозділів, які виконують рейдові чи диверсійні операції.

Боєприпасів на підготовку не шкодують

Так, легковому позашляховику простіше ґрунтовою дорогою зайти ворогові в тил або у фланг з РСЗВ вагою менше однієї тонни. Після цього всього 90 секунд підуть на розгортання системи (210 секунд — якщо потрібно спочатку зарядити РСЗВ) і завдання удару по противнику з відстані від 800 метрів до 8 кілометрів. При цьому БПЛА може проводити коригування вогню. Установка здатна за 10 секунд випустити всі 12 ракет, після чого за хвилину зібрати РСЗВ і залишити вогневу позицію, не чекаючи удару у відповідь.

А тим часом ЗСУ продовжують отримувати найсучасніші РСЗВ стандарти НАТО, здатні бити на відстань до 80 км.