По Україні вдарили "ядерною" ракетою: проте є одне але

Свої ядерні ракети окупанти використовують для іншої мети

У ході чергового ракетного удару та нальоту дронів на Україну в ніч на 9 червня російські окупанти використали шість крилатих ракет авіаційного базування Х-101 та Х-55. Причому останні можуть нести ядерну боєголовку, а її запуск без ЯО говорить про іншу мету окупантів.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, ракету використовували як "хибну мету", щоб відволікти ППО України і витрачати на неї боєкомплект.

Ракета Х-55 була розроблена у 1970-х роках, а виробництво розпочалося у 1983-му у Харкові. Ракета призначалася для запусків із радянських бомбардувальників Ту-95 та Ту-160.

При довжині близько 6 метрів Х-55 могла нести близько 400 кілограмів вибухівки і летіти на дальність до 2500 кілометрів зі швидкістю не менше 700 км/год. Правда, точність її при цьому була досить слабкою — вона могла впасти в радіусі 100 метрів від цілі.

Така погана точність пояснювалася відсталою системою наведення – перед пуском у ракету закладалася програма польоту, що містить цифрову карту рельєфу місцевості за маршрутом. У процесі польоту відбувалося порівняння цієї карти з реальними показаннями апаратури та видача за потреби відповідних команд на коригування курсу.

Саме для усунення цього недоліку для Х-55 і було розроблено ядерну боєголовку потужністю від 200 до 500 кт (200-500 тисяч тонн тротилу).

На базі Х-55 була створена більш сучасна і точна російська ракета Х-555, здатна вражати мету з відхиленням до 20 метрів, тобто вп’ятеро точніше, ніж Х-55.

Тим часом ЗСУ успішно використовують високоточні далекобійні ракети.