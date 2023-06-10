"Недобайрактар" по-іранськи: що відомо про збитий росіянами дрон Mohajer-6

Іранський дрон вже збивався раніше ЗСУ

Нальоти невідомих дронів на територію Росії тривають, через що окупанти намагаються збити все, що висить у повітрі. Наслідком цього часто стає ураження власних літальних апаратів.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, який виклав відео ураження окупантами в Криму ударного іранського дрону Mohajer-6.

Як пише український військовий експерт Андрій Харук, Mohajer-6 — це найновіший ударний БПЛА Ірану, чиє виробництво почалося в 2018 році, тому всього їх може бути виготовлено понад 200 одиниць.

Конструкція "Мохаджера", за словами експерта, взагалі типова для БПЛА такого класу – високоплан із прямим крилом (розмахом 7,5 м) та двома хвостовими балками, виготовлений головним чином із композитних матеріалів. Поршневий двигун (австрійський "Ротакс 914" потужністю 115 л. с. або його іранський аналог) встановлений у хвостовій частині фюзеляжної гондоли і приводить в дію гвинт, що штовхає.

Максимальна злітна маса БПЛА, за різними оцінками, становить 600-670 кг, з них 100-150 кг займає бойове навантаження. Мохаджер може нести до чотирьох одиниць озброєння — малогабаритних керованих бомб або ракет.

"На відміну від примітивного бортового обладнання одноразових "Шахедів", "Мохаджер-6" має значно більш багатий склад апаратури — включаючи телевізійну та тепловізійну камери та лазерний далекомір-целоуказатель. Апаратура переважно імпортна — японська, китайська і навіть американська, але цивільних зразків, вільно доступна на ринку", — наголошує експерт.

Як зазначає Андрій Харук, подібний БПЛА був збитий українськими воїнами у вересні 2022 року і більше повідомлень про їхнє застосування на фронті відтоді не було. Як припускає експерт, таких ударних дронів у окупантів небагато, тому ними дорожать і використовують здебільшого для розвідки, тож навіть втрата ще одного – є суттєвою.

Mohajer-6 може перебувати в повітрі до 12 годин і підніматися на висоту 5400 метрів ("турецький Bayraktar TB2 — до 8200), що робить його вразливим майжедля всіх ЗРК і навіть розвідку перетворює на небезпечну для нього справу.

Тим часом російські дрони-камікадзе "Ланцет" б’ють навіть за своїми бійцями, знищуючи техніку та особовий склад окупантів.