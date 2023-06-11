Витримають підрив міни чи гранати: чим цікаві БТР Roshel Senator, які ЗСУ отримає від Канади (фото, відео)

Бронеавтомобіль можна перетворити на техніку для ефективної боротьби з окупантами

Бронеавтомобілі Senator, які Канада в рамках нової допомоги передасть Україні, стануть чудовим доповненням до різноманітної техніки, яка вже є у ЗСУ. Ця машина має відмінні характеристики й вже давно показує чудові результати на фронті.

"Телеграф" розповідає, чим ця техніка цікава та які вона має особливості та характеристики.

Так, Senator — канадський бронеавтомобіль, який компанія Roshel Defense Solutions випускає з 2019 року. Машина побудована на шасі Ford F-550.

Ця техніка має броньований сталевий кузов та скло. Вони здатні витримати постріли зі зброї 50 калібру. До того ж "Сенатор" має вибухозахищений кузов, а тому здатний витримати підрив гранати або міни. Шини цього авто мають систему runflat з підкачуванням на ходу.

Однією з головних особливостей цієї машини є те, що вона обладнана системою захисту від зброї масового ураження. Тобто вона може відфільтровувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.

Також бронеавтомобіль можна перетворити на техніку для ефективної боротьби з окупантами, оскільки на даху бойового відділення можна поставити різні бойові модулі, в які можуть бути встановлені: 7,62-мм кулемет; 12,7-мм кулемет; 40 мм автоматичний гранатомет.

Як пише АрміяInform, посилаючись на слова українського військового, цей бронеавтомобіль також відрізняється просторістю, адже разом із водійським у ньому передбачено 10 місць.

"Десять людей вільно розміщуються. Але, крім цього, в машину можна завантажити велику кількість боєкомплекту і це не створить будь-яких складнощів для пасажирів, як це буває в деяких інших бронеавтомобілях... Також цю машину можна використовувати для евакуації поранених — багато різних модифікацій Roshel "Senator. Знаю, що вони навіть переробляються під пожежні автомобілі", — сказав він.

Фото — АрміяInform

Характеристики

Рівень балістичного захисту: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2, рівень 2 за стандартами НАТО;

Рівень захисту від вибуху: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2, рівень 2a/2b за стандартами НАТО;

Двигун: 6,7-літровий дизельний V8;

Потужність: 330 к.с. при 2600 об/хв;

Місткість паливного бака: 257 л;

Трансмісія: 6-ступінчаста автоматична;

Шини: 325/85 R16 — 285/65/17, військового класу з системою run-flat;

Запас ходу: до 800 км.

Також "Сенатор" має:

Камери зовнішнього огляду, що забезпечують 360 ° FOV;

Система виявлення джерел вогню.

Відеоспостереження (камери CCTV);

PTZ-камера;

Збройові портали;

Дистанційно керований бойовий модуль.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що українські військові отримають нову партію безпілотних літальних апаратів Puma від Сполучених Штатів Америки.