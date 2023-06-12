ЗСУ буде важче: Китай зробив крок назустріч російським окупантам

Тепер коптерів для ЗСУ стане різко менше

Китайська компанія IFlight заявила, що припиняє свою дію у низці регіонів світу, де відбуваються бойові дії через те, що їхню продукцію, призначену для мирного використання, насправді використовують у військових цілях.

Про це йдеться у повідомленні компанії на її сайті, де також наголошується, що фірма проведе внутрішнє розслідування.

Йдеться про таку продукцію компанії IFlight, як дрони з функцією First Person View (FPV), тобто з "видом від першої особи", коли керуючий авіамоделлю пілот бачить зображення з відеокамери у відеоокулярах або відеошоломі.

Продукцію компанії складають понад 20 різних моделей дронів, квадрокоптерів та коптерів, які в Україні можна придбати за досить доступною ціною: залежно від розміру – від 5-6 до 40 тисяч гривень. Малі коптери бійці ЗСУ зазвичай використовують для ведення розвідки, а більші перетворюють на дрони-камікадзе, які завдяки функції FPV зручні в управлінні і точні при використанні. І це при ціні в сотні, а то й тисячу разів дешевше техніки, що вражається.

Подібне рішення IFlight завдало по Україні дуже серйозного удару. Так, як пише відомий блогер Сергій Стерненко, монополія на FPV-дрони у Китаю, який продавав їх і Україні та росії, причому українці викуповували їх навіть швидше.

Тепер із рішенням IFlight призупинити свою діяльність у зоні бойових дій ситуація для українців та ЗСУ ускладнилася.

"Китайці й надалі постачатимуть дрони росіянам безпосередньо, як і у випадку з Dji. Але це створить проблеми для закупівель в Україні, доведеться шукати іноземних контрагентів-посередників, шукати нові шляхи та країни для логістики. Відповідно, частина закупівель FPV для ЗСУ будуть значно ускладнені., а обсяги можуть впасти", — прогнозує Сергій Стерненко.

На практиці це означає, що тепер для України купівля китайських FPV-дронів буде дорожчою, а їхня пропозиція обмежиться можливостями посередників купувати їх у Китаї. У той же час їхня кількість у окупантів явно зросте.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон закликав свого іранського колегу Ібрахіма Раїсі припинити допомагати Росії поставками БПЛА, пригрозивши запровадженням нових санкцій.