Вибух буде ще потужнішим: окупанти модифікували БТР, тепер його простіше знищити

Новий покращений зразок техніки окупантів знищити буде ще простіше

Окупанти продовжують "поліпшувати" свою техніку, щоправда, насправді виходить лише гірше.

Цього разу на радянський БТР-80 окупанти вирішили встановити зняті з вертольотів блоки запуску некерованих авіаційних ракет (НАР) С-5, про що повідомляє Telegram-канал Clash Report.

Очевидно, що таким чином окупанти традиційно хочуть посилити вогневу міць своїх підрозділів, використовуючи для цього підручні засоби.

С-5 є некерованими, тобто не дуже точними, реактивними снарядами калібру 57 мм і вагою трохи менше 4 кг, з яких 800 грамів припадають на бойову частину. Окрім малої потужності він ще й б’є на невелику дальність – до 1800 метрів.

При цьому відхилення від мети становить 0,35%. Наприклад, на відстані 1000 метрів ракета може промахнутися на 3,5 метра від мети, на 1800 — майже на 7 метрів, що робить ці ракети зброєю швидше для боротьби з піхотою та неброньованим транспортом.

При цьому сам БТР-80 має на озброєнні великокаліберний кулемет КПВТ калібру 14,5 мм, здатний бити до 2000 метрів, тобто С-5 по дальності йому поступається, хоча і дозволяє зосередити більше вогню.

У той же час установка блоків НАР С-5 збільшує навантаження на двигун БТР-80, що може призвести до більш частих поломок і виходу з ладу двигуна. Також силует бронетранспортера стає вищим, а тому більш помітним, а точне влучення в нього до пуску НАР призведе до детонації ракет і шансів вижити в екіпажу та десанту вже не буде.

А тим часом ЗСУ очікують поставки з Данії 25 БТР Piranha, продаж яких дозволив їхній виробник – Швейцарія.