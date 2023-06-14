Найбільший калібр морпіхів ЗСУ: яка зброя наводить страх на окупантів

Найбільш великокаліберна зброя піхоти б’є окупантів незважаючи на вік

У ході контрнаступу ЗСУ українські військові використовують багато різних видів зброї і, мабуть, найпотужніша із них – раритетний 240 мм міномет М-240 виробництва 1950-х років.

Про використання цієї зброї на своїй сторінці у Facebook повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, зазначаючи, що такий міномет є на озброєнні 35-ї бригади морської піхоти імені адмірала Михайла Остроградського.

"Називаємо ми його — знаряддя "Судного дня". Цей міномет творить дива. Наша піхота дуже задоволена, хлопці кажуть: коли ви працюєте, ми відпочиваємо", — каже один із мінометників, який у березні 2022 року добровільно вступив до ЗСУ.

Міномет М-240 був розроблений у 1944-1949 роках, а 1950-го надійшов на озброєння Радянської армії. Даний зразок є найбільшим калібром серед мінометів, що має як плюси, і мінуси.

Так, до недоліків можна віднести, перш за все, велику вагу – 4210 кілограмів у похідному положенні, що потребує транспортування гусеничного тягача або вантажного автомобіля. Наразі ця проблема вирішується за допомогою встановлення міномету на шасі МТ-ЛБ, так з’явився самохідний міномет "Тюльпан". Останній стоїть на озброєнні окупантів та часто знищується бійцями ЗСУ. Вже відомо про знищення понад 10 одиниць такої техніки.

До плюсів же М-240 відноситься великий калібр і потужний вогневий вплив, який надається на противника міною вагою 130 кг з 32 кг вибухівки в ній. Ця міна б’є на дальність до 9600 метрів, але існує активно-реактивна міна вагою 228 кг, здатна вдарити на відстань до 19 км.

Нарешті, існує ядерна мінометна міна 3БВ4 потужністю 2 кт (еквівалент 2000 тонн тротилу), щоправда, її на озброєнні ЗСУ немає.

Велика вага М-240 висуває особливі вимоги до бойової підготовки розрахунку, адже розгорнути міномет для стрілянини, а потім швидко зібрати його — потребує хорошої підготовки, і вона у бійців э.

А тим часом окупанти, прагнучи збільшити свою вогневу міць, створюють дедалі дивніші гібриди бойової техніки.