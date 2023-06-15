ЗСУ можуть отримати найпотужнішу американську самохідку: що про неї відомо

ЗСУ можуть отримати потужну американську САУ з найбільшим калібром

Декілька днів тому президент США Джозеф Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні. До списку мають увійти БПЛА, системи ППО та різні боєприпаси до них.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони США.

Водночас військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважив, що передача у цьому списку снарядів калібру 203 мм може говорити про можливе надання Україні САУ М110 виробництва США.

Так, М110 була розроблена в 1960-х роках і вироблена у кількості понад 1000 одиниць. Створена на шасі танка, установка має вагу близько 27 тонн і відкрите розташування гармати, що робить його сприйнятливим до пошкоджень. У той же час після модернізації гармата отримала довший ствол і здатна стріляти майже на 25 км, що еквівалентно більш сучасним 152 мм гарматам, у тому числі САУ "Мста".

Однак на даний момент М110 поступається за дальністю стрілянини 155 мм САУ стандарту НАТО, які є у ЗСУ – ті б’ють на 35 км, а використання реактивного снаряда збільшує дальність до 60 км (у М110 – максимум 29,5 км).

Все це робить застосування М110 в умовах сучасної війни непростим заняттям – підвищуються вимоги до швидкості стрільби, звільнення з позиції та маскування. Все це може забезпечити лише високонавчений розрахунок. У той же час М110, маючи таку ж дальність стрілянини, як і радянська 152 мм артилерія, має більш потужний снаряд вагою близько 90 кг. Крім того, американські САУ призначені для використання спеціальних ядерних снарядів W-79 потужністю 1,1 кт (1100 тонн тротилу).

САУ Півонія

З іншого боку, Олександр Коваленко припускає, що 203 мм снаряди можуть надходити для радянських САУ "Півонія", які стоять на озброєнні ЗСУ. Ці установки більш сучасні і можуть бити на дальність до 47 км, що робить постачання снарядів до "Півонії" навіть більш бажаною для ЗСУ.

Зазначимо, що морпіхи ЗСУ успішно використовують навіть ще потужнішу зброю – це 240 мм міномет М240.