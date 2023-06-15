"Побачить" ворога за 400 кілометрів: Нідерланди дадуть Україні важливу техніку

Нова техніка здатна здорово покращити роботу ППО ЗСУ

Україна може отримати від Нідерландів чотири радари VERA-EG, які коштують 150 млн євро. Це постачання готове сплатити міністерство оборони цієї європейської держави.

Як повідомляє сайт Defence.ua, виробництвом радарів займеться чеська компанія Era, а їхню покупку сплатять голландці.

За принципом дії радар VERA-EG схожий на українську РЛС "Кольчугу" — оглядаючи горизонт перед собою на 120 градусів, станція здатна засікати радіосигнали на дальності до 400 кілометрів. За цими даними радар може розпізнати виявлений об’єкт, його курс, швидкість та висоту, тобто фактично провести точну радіорозвідку.

Все це відбувається в автоматизованому і пасивному режимі, непомітному для ворога. Хоча дальність роботи станції задекларована на відстань до 400 км., на неї впливає ряд факторів: висота мети, радіогоризонт, потужність випромінювання тощо.

Отримані дані VERA-EG може передати на інші радари, наприклад, що входять до складу систем ППО, які вже і збиватимуть виявлені чеськими РЛС цілі. Все це дещо ускладнює процес знищення засічених об’єктів, але можливості їх виявлення за сотні кілометрів дають непоганий резерв часу.

А тим часом сім країн виділять 107,5 млн. євро для купівлі Україні коштів ППО.