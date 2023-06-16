Потужна броня та гармата краще, ніж у "Леопарда": чому ізраїльський танк Merkava потрібен ЗСУ

Ізраїльські танки унікальні для світового танкобудування у своїй універсальності

Повідомлення про підготовку першої в історії продажу до Європи понад 200 ізраїльських танків Merkava Mk2 і Mk3 одразу породило питання про їх можливе постачання в Україну.

"Телеграф" розібрався, чим такий небезпечний для ворогів і добрий для друзів ізраїльський танк.

Хоча вперше "Меркава" (у перекладі з івриту — Колісниця) почала вироблятися у 1979 році, варіанти Mk2 та Mk3 є покращеними модифікаціями базової моделі.

Так, Mk2 почали випускати 1983-го і основний наголос зробили на посилення бронювання, оснастивши техніку накладними екранами з комбінованою бронею. А в нижній частині корми вежі підвісили металеві ланцюги із кульками. Останні виконують роль протикумулятивних екранів від ураження танка РПГ та ПТРК, розсіюючи вогневий вплив гранат та ракет.

Другим напрямком покращення стала більш надійна автоматична трансмісія та підвищена на 25% ємність паливних баків, що покращує рухливість та маневреність танка.

Нарешті, були встановлені більш досконалий балістичний обчислювач, новий лазерний далекомір та тепловізор для ведення бою вночі та на дальших дистанціях.

Варіант Mk3 почав вироблятися з 1990 року та отримав ще більше броні – модульного типу для захисту вежі та корпусу. Причому вона складається з нової "спеціальної" броні, склад якої невідомий.

Також паливні баки отримали бронезахист, що зменшує ймовірність їх займання, також встановлена система виявлення лазерного опромінення, яка подає сигнал екіпажу, і він може вирішувати, як реагувати — наприклад, ставити димову завісу або шукати і знищувати опромінювальну установку.

Ще значніше посилилася зброя — була встановлена 120-мм гармата, схожа на Leopard-2 і Abrams, але має більш зручну віддачу і тому — трохи більше шансів потрапити в ціль.

При цьому система управління вогнем не покращена, як на Mk2, а повністю нова, з денним та нічним прицілами, лазерним далекоміром, електронним балістичним обчислювачем та датчиками умов стрілянини.

У результаті Merkava Mk3 має: вага до 65 тонн (Mk2 — 60 тонн); броню завтовшки від 600 до 1200 мм (на рівні найкращих світових танків); потужну 120 мм гармату; відмінну систему керування вогнем; може перевозити усередині до шести десантників.

В результаті ізраїльська "Колісниця" залишається, мабуть, найуніверсальнішим бойовим танком у світі, здатним виконувати безліч завдань.

Раніше Німеччина заявила про передачу ЗСУ понад сотню модернізованих танків Leopard.