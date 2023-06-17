Окупанти б’ють протикорабельними ракетами "Бал": чим вони небезпечні для Києва

Нові ракети можуть стати міцним горішком для ППО столиці, але є й хороші новини

Розміщення російськими окупантами в Брянській області Росії протикорабельного берегового ракетного комплексу (БРК) "Бал" стало не найкращою новиною для жителів і гостей Києва, адже в порівнянні з рядом застосовуваних раніше ракет, цей комплекс набагато небезпечніший.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, головна небезпека ракет комплексу полягає у високій швидкості (близько 1000 км/год) і низькій висоті польоту – близько 15 метрів, адже для ураження кораблів ці ракети мають "притискатися" до води.

На думку військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, застосування комплексу "Бал" говорить про багато речей:

дефіцит ракет, що зростає, коли "Іскандери" змінили С-300 і С-400, а тепер в хід пішли і протикорабельні Х-35 і Х-35У;

бажанні бити точніше, адже С-300 та С-400 стріляють куди менш точно і не так далеко, як Х-35 та Х-35У, які можуть бити до 500 км, проти максимум 350 км у С-400;

падіння виробництва балістичних і зенітних ракет в Росії, які хочуть замінити на Х-35 і Х-35У, виробництво яких перевищує 100 одиниць на рік.

"Боєздатних БРК "Бал" у Росії близько 40 од. ракет, у більш доступному, а отже вразливому становищі, ніж ОТРК "Іскандер". Удар на попередження кращий за очікування першого удару від ворога", — резюмує Олександр Коваленко. https://t.me/zloyodessit/19398

Тим часом, Україна може отримати від Нідерландів радари, здатні засікати пуски ракет на дальності до 400 км.