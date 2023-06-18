Автомат, кулемет та снайперка в одному флаконі: чим ще цікава ЗСУ польська гвинтівка

Польська гвинтівка дуже універсальна

З травня 2022 року в українських військових з’явилися щонайменше 10 тисяч штурмових гвинтівок Grot, якими озброюють десантно-штурмові війська та спецпідрозділи ЗСУ.

Як повідомляє Telegram-канал "СтратКом ЗСУ", ця гвинтівка є модульною і може підлаштовуватися залежно від призначення та бойових завдань.

Наприклад, з укороченим стволом і прикладом Grot може виконувати функції карабіна для ближнього бою, з подовженим стволом – функції "снайперської" гвинтівки на дальності до 600 метрів, а з потовщеним стволом – виступати ручним кулеметом для відділення. Також можна ставити підствольний гранатомет, що перетворює Grot на потужну штурмову гвинтівку.

У базовому варіанті Grot — це автоматична штурмова гвинтівка вагою 3,8 кг (без патронів), зі стовбуром довжиною 406 мм, ефективна на дистанції вогню до 500 метрів, калібру 5,56 мм НАТО, ємністю магазину від 30 патронів та скорострільністю 700-900 пострілів за хвилину.

Сама гвинтівка є нещодавнім винаходом – її виробництво було розпочато у 2017 році, спочатку нею хотіли озброїти війська територіальної оборони, але влітку 2022 Grot захотіли польські прикордонники. Не виключено, що на рішення оснастити новою гвинтівкою Прикордонну службу Республіки Польща вплинув успішний досвід їх експлуатації ЗСУ.

Тим часом розпіарена російська "новинка" у вигляді АК-12 виявила під час вторгнення в Україну масу недоліків, аж до звичайного шлюбу.