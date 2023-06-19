Російський дрон-камікадзе вперше знищив танк Leopard: про що це говорить

Чи варто танкістам ЗСУ побоюватися російських дронів

У ході контрнаступу ЗСУ трапляються не лише успіхи, а й прикри поразки. Так, в одному з боїв ударом російського дрона-камікадзе "Ланцет-3" було знищено німецький танк Leopard-2.

Про це повідомляє YouTube-канал "Військове телебачення", додаючи, що це перший танк, що став жертвою удару "Ланцета".

Як писав "Телеграф", використання нового дрона (вперше представлений у 2019 році) окупанти різко активізували восени 2022 року. Хоча пропагандисти і заявляли про його високу ефективність, наприклад, незважаючи на заявлені сім попадань у танки, жодного з них не було знищено.

Це пояснювалося слабкістю бойової частини "Ланцета-3", що включав всього 3 кг вибухівки. При цьому загальна вага дрону становила до 12 кг, дальність польоту 40-70 км і час перебування в повітрі до 40 хвилин.

Як повідомляв раніше військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, окупанти вдосконалили "Ланцет-3", посиливши кумулятивну бойову частину, змінивши структуру планера, а також застосувавши більш сучасну оптику. Напевно, саме такий удосконалений дрон і вразив український Leopard-2.

Але чи варто ЗСУ боятися масового застосування подібних дронів?

Як зазначав раніше той самий Олександр Коваленко, у "Ланцеті" використовують хоч і потужний (пробитий до 200 мм броні) кумулятивний заряд КЗ-6, але він ще радянський. А значить, свого масового та нового засобу для боротьби з танками для довгої війни у росії просто немає.

Але що ще цікавіше, самі окупанти скаржаться, що "Ланцет" просто не розбирає, по кому бити і часто атакує "своїх".

А тим часом ЗСУ отримають португальські безпілотники Tekever AR3, які дозволять нашим військовим вести спостереження за супротивником на полі бою.