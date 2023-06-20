"Старичок" ще повоює: ЗСУ покращили 60-річну техніку, але зробили це розумнішим за окупантів

Покращена техніка має одну перевагу перед такою ж у окупантів

Окупанти всіма силами намагаються покращувати свою стару техніку, насамперед МТ-ЛБ (багатоцільовий легкоброньований тягач), посилюючи його озброєність. Наприклад, встановлюючи нею ракети. Бійці ЗСУ теж покращують подібну техніку, але роблять це набагато розумніше.

Так, Telegram-канал "Інформаційний навігатор" повідомляє про подібне покращення МТ-ЛБ, вона ж "мотолига", бійцями ЗСУ.

"На транспорт МТ-ЛБ були встановлені бойові модулі з великокаліберним кулеметом, оснащені тепловізійним прицілом. Дані модулі обладнані дистанційним керуванням і дозволяють вести вогонь як зсередини машини, так і на віддалі. Дане поліпшення дозволяє застосовувати МТ-ЛБ з недостатнім вогневим потенціалом". — йдеться на каналі.

Подібна модернізація докорінно відрізняється від модернізації, що проводиться окупантами;

український МТ-ЛБ з бойовим модулем, хоч і програє у потужності – кулемет 12,7 або 14,5 мм проти 140-мм ракет, зате менш помітний для ворога, а отже, його складніше знищити;

маючи тепловізор, український МТ-ЛБ може вести бій уночі, а російський "ракетний" тягач – ні;

великокаліберний кулемет набагато точніше 140-мм ракет, хоч і поступається їм у потужності;

українська модифікація МТ-ЛБ набагато безпечніша, адже якщо ракетний тягач окупантів не встигне вистріляти весь боєзапас і буде вражений, боєкомплект, що залишився, вибухне і знищить весь екіпаж. Водночас можливість дистанційної стрілянини з модуля на українському МТ-ЛБ дозволяє екіпажу вийти з нього та вести вогонь з відстані, на якій потрапляння та вибух "мотолиги" не завдасть шкоди бійцям.

Зазначимо, що МТ-ЛБ почали виробляти ще 1964-го року, він часто неозброєний, і для сучасного поля бою годиться слабо, але дуже корисний при евакуації поранених, перевезенні вантажів та ін. Але все частіше його переобладнують і для вирішення бойових завдань.

Так, окупанти намагаються зробити на базі МТ-ЛБ самохідний міномет.