Надійний, як кам’яний бастіон, та небезпечний, як "Град": українська зброя громить окупантів

Чим такий гарний український Град

У мережі з’явилися кадри бойової роботи рідкісної української реактивної системи залпового вогню "Бастіон-01". Одразу дві такі РСЗВ ведуть вогонь по окупантах на Донецькому напрямку.

Відео їхнього бойового застосування показали на Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ", ще раз підкресливши рідкість наявності кадрів та використання цих РСЗВ.

Бастіон-01

"Бастіон-01" — це українська модифікація ще радянської РСЗВ калібру 122 мм "Град", розробленої у 1960-х роках. Але незважаючи на вік, система зарекомендувала себе як надійну та потужну зброю, ефективну в умілих руках.

Основна відмінність "Бастіону-01" від "Града" — використання української вантажівки КрАЗ як шасі для пускової установки замість радянського "Уралу". Вітчизняна вантажівка куди краще "Уралу" працює в екстремальних природних, кліматичних та дорожніх умовах. Йому не страшні температури від -50 до +60 °C, висота до 5 тис. м над рівнем моря, водні перешкоди глибиною до 1,5 м та сніговий покрив до 0,6 м. КрАЗ обладнаний системою централізованого підкачування шин, що забезпечує високу прохідність по ґрунтах з низькою несучою здатністю. РСЗВ здатна пересуватися зі швидкістю 85 км/год по шосе на дальність до 500 км.

У бойовому відношенні "Бастіон-01" загалом ідентичний "Граду" — має 40 пускових труби для ракет, що б’ють на дальність від 20 до 40 км, залежно від типу боєприпасу. Загалом він схожий на іншу українську РСЗВ — "Верба".

Окрім першого "Бастіону", є і його покращена версія — "Бастіон-02", яка озброєна двома ПЗРК для захисту від удару з повітря, але головне - має систему швидкої перезарядки, коли всі 40 ракет заряджаються всього за дві хвилини.

Крім повноцінних РСЗВ, українські воїни мають і більш мобільні, і портативні РСЗВ, такі як хорватські RAK-SA-12.