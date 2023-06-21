Легкий, надійний та смертоносний: який ракетний комплекс ЗСУ поставили на позашляховик "Хамві"

Зброя відмінно підійде для рейдових груп

Для нанесення точних ударів по ворогові ЗСУ використовують малокаліберну (70 мм) пускову ракетну установку LAND-LGR4, яка б’є ракетами APKWS з легкового армійського транспорту на кшталт американських позашляховиків HMMWV M1152A1, більш відомих як "Хамві".

Відео із застосуванням цієї легкої ракетної системи опублікував Telegram-канал Clash Report.

Пуск ракет Гідра

Пускове встановлення LAND-LGR4 фірми Arnold Defense може стріляти чотирма ракетами калібру 70 мм, призначеними для пуску з вертольотів. Але завдяки переобладнанню може робити це і з землі, з будь-якої мобільної швидкої платформи. У вигляді такого транспорту можна використовувати як армійські "Хамві", так і цивільні автомобілі високої прохідності.

Що стосується самих APKWS, то це модифікація ракет Hydra, які використовуються американськими бойовими вертольотами і здатні бити на дальність 8 км (6 км для високоточних керованих ракет) з вагою боєголовки до 8 кілограмів.

Спектр застосування цих снарядів дуже широкий – фугасні, кумулятивні, запальні, касетні та інші. Все це робить подібні ракети універсальним видом зброї, а 30-кілограмова пускова установка LAND-LGR4 на прохідному та швидкісному транспорті перетворюється на чудовий засіб вогневої підтримки рейдових груп та диверсійних вилазок у тил ворога.

ЗСУ мають на озброєнні схожі авіаційні ракети калібру 80 мм С-8, проте спроба використовувати їх окупантами в значно помітнішому БТР-80 закінчилася його швидким знищенням.