Жахуватимуть окупантів на фронті: ЗСУ отримає від Німеччини високоточні касетні снаряди

Ці снаряди хороші для боротьби з броньованими цілями на середніх дистанціях

У новому пакеті військової допомоги від Німеччини, яка нещодавно передала Україні додаткову бойову техніку, будуть прикордонні патрульні машини, тягачі, напівпричепи, боєприпаси та снаряди, включаючи касетні снаряди SMArt 155.

Інформація про нову допомогу для України була опублікована на сайті німецького уряду.

SMArt 155 є касетним снарядом, що несе два самонавідні суббоєприпаси для боротьби з броньованими цілями на середніх дистанціях. При цьому Міноборони Німеччини та виробники цих снарядів вважають їх високоточними боєприпасами, на які не поширюється дія конвенції про заборону касетних боєприпасів.

Снаряд SMArt 155. Фото — Вікіпедія

Розробкою снарядів SMArt 155 почали займатися 1989 року. Виробництво розпочато у 1998 році та припинено у 2004 році після завершення контрактів з Австралією, Німеччиною, Грецією та Швецією. Однак наприкінці 2017 року було ухвалено рішення про відновлення виробництва. Його планують у 2024 році.

Що відомо про SMArt 155

Перед пострілом підривник снаряда програмується на попередньо розрахований час підриву. Потім він спрацьовує через деякий час, ініціюючи вишибний заряд, який викидає суббоєприпаси з корпусу снаряда

Суббоєприпас падає зі швидкістю близько 300 м/с при обертанні 200 обертів на секунду. Він розкривається та стабілізує суббоєприпас під натиском повітря. На корпусі суббоєприпасу асиметрично закріплені стропи балюту, що разом з дією стабілізаторів змушує його знижуватися по спіралі, що звужується, з початковим діаметром близько 150 метрів. Пошук цілі в цей момент розпочинають три датчики: активний радар, пасивний радар та інфрачервоний датчик.

У разі, якщо в зоні дії суббоєприпасу не знайдено жодної цілі, відбудеться самознищення снаряди.

Технічні характеристики

Вага із підривником: 47 кг;

Вага вибухової речовини: 4,2 кг;

Довжина: 898 мм;

Дальність: 22,5 км при стрільбі з гаубиці з довжиною ствола 39 калібрів;

27,5 км при стрільбі з гаубиці з довжиною ствола 52 калібру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ отримали потужні українські дрони Pegas+, які були розроблені українськими фахівцями.