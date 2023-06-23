100 мільйонів доларів за тиждень: ЗСУ завдали вертольотам окупантів величезних збитків

ЗСУ руйнують російський бюджет

Починаючи з 16 червня, ЗСУ завдали матеріальних збитків окупантам на 100 млн доларів, лише збивши шість вертольотів одного типу – ударну "вертушку" Ка-52 "Алігатор". Якщо за 16-18 червня було збито чотири гвинтокрилі машини, то з 19 по 23 червня ЗСУ "упустили" ще дві.

Першу з них було збито 19 червня на Донецькому напрямку, про що повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Олещук.

Другий Ка-52 був збитий українськими зенітниками в ніч проти 23 червня, також на Донецькому напрямку.

За вартості однієї такої повітряної машини – близько 16 млн доларів – збитки окупантів за сім днів склали майже 100 млн доларів.

Нагадаємо, що Ка-52 – це ударний вертоліт, озброєний трьома гарматами калібру 23 та 30 мм, протитанковими та некерованими ракетами, авіабомбами, всього до 2,8 тонн різного озброєння.

За даними західних ЗМІ, хоча захисна система Ка-52 та датчики попередження про наближення ракет справно сигналізували про небезпеку, насиченість ЗСУ засобами ППО, особливо переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger, дозволяли їм легко знищувати "Алігатори".

Військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що через величезні втрати в артилерії – 511 стволів з початку червня, їх змушені замінювати вертольотами, яких цього місяця також втратили вже близько 10.