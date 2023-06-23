Що робити, якщо смартфон упав у воду: рис не допоможе

Названо поширену помилку

Дуже часто трапляється так, що мобільний телефон випадково падає у воду. Якщо ви зреагуєте одразу, то зможете запобігти найгіршим наслідкам.

Зазвичай люди намагаються розв'язати проблему, зануривши свій смартфон на ніч у миску зі звичайним рисом. І, якщо пощастить наступного дня, пристрій буде врятовано. Але фахівці не радять використовувати крупу, пише itechua.

Хоча рис і може вбирати воду, це відбувається досить повільно. Крім того, дрібні частинки можуть загубитися в отворах пристрою. У результаті нічого корисного з цього не вийде.

Як правильно висушити промоклий телефон

Слід негайно вимкнути телефон і якомога швидше вийняти акумулятор. Потім почекати щонайменше 24 години перед вставкою акумулятора назад. Мобільний пристрій та всі його компоненти повинні висохнути повністю.

Після приблизно доби можна вставити акумулятор назад та увімкнути телефон. Ймовірно, він почне працювати. Однак краще не покладатися на удачу і якнайшвидше звернутися до сервісного центру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо телефон перестав заряджатися після потрапляння води. Є чотири шляхи розв'язати проблему.