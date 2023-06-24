Від зенітки до камікадзе: окупанти гарячково вигадують, як використовувати 75-річну техніку

Підступний трюк із 75-річним танком так і не спрацював

Ще в березні через величезні втрати в танках російські окупанти змушені були зняти з консервації техніку, розроблену ще за Йосипа Сталіна.

Йшлося про танки Т-54/55, які доставляли на передову з баз зберігання Далекому Сході.

Вже тоді було ясно: дана техніка застаріла — її броня в 100 мм (при стандарті від 600 мм у сучасних танків) і гарматою в 100 мм (при стандарті в 120-125 мм), робили його "беззубим" та беззахисним.

З того часу росіяни гарячково шукали спосіб його застосування, наприклад, у травні на шасі танка було створено таке собі подібність самохідної артилерійської установки з зенітною 57-мм гарматою С-60.

Як написав військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, важко уявити, що саме сподівалися отримати окупанти таким гібридом, але у будь-якому разі він став єдиним.

Ще одну спробу вони зробили в червні – цього разу Т-54/55 хотіли перетворити на наземний камікадзе, для чого танк завантажили 6 тонн тротилу і направили у бік позицій ЗСУ.

"Мабуть, попередньо на танку закріпили акселератор перед тим, як зістрибнути. На щастя, танк наїхав на міну до того, як дістався українських бійців. Однак досить значна сила вибуху становить небезпеку навіть на відстані", — прокоментував у своєму Telegram-каналі офіцер. Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

У той час як окупанти воюють усіляким антикваріатом, ЗСУ отримують сучасні легкі та мобільні ракетні системи для нанесення ударів, що турбують.