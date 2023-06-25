Удари ворога даремні: український танк витримав обстріл впритул

Український танк щоразу рятує свій екіпаж

Український танк Т-64БВ продовжує демонструвати чудеса живучості, рятуючи свій екіпаж від загибелі чи поранень. Цього разу техніка витримала два постріли впритул із РПГ.

Відповідне відео наводить Telegram-канал "Оперативний ЗСУ". У ролику чітко видно, як по танку 35-ї бригади морської піхоти ЗСУ стріляють відразу двома протитанковими гранатами з РПГ-7ВР, одна з яких пролітає повз, а друга пошкоджує машину, але екіпаж не постраждав. Сам же Т-64БВ потребує невеликого ремонту.

Т-64 у бою

Мабуть, головну роль у захисті танка відіграв український комплекс динамічної броні "Ніж". Його унікальність полягає в принципі дії: як і інші комплекси такого захисту, він обладнаний пластинами з вибухівкою, які при попаданні ракети повинні здетонувати і тим самим послабити удар ПТУРу.

Але український "Ніж" діє трохи інакше – він не чекає на попадання ракети, а "вистрілює" назустріч їй одну з пластин із вибухівкою. Тим самим вибух відбувається на відстані від броні, що більше послаблює ворожий снаряд і не порушує цілісність комплекту – сусідні з "вистріленою" пластиною ВВ залишаються на місцях і можуть бути використані пізніше.

Але, крім прекрасного захисту, Т-64 має й інші якості, які дозволяють йому перевершувати формально новий російський Т-72.

Також близько тижня ходять чутки про можливий продаж Ізраїлем своїх танків "Меркава" двом європейським країнам. Одна з них – Кіпр. Про другу залишається лише здогадуватися. Проте за їхнього потрапляння в Україну вони можуть здорово посилити ЗСУ.