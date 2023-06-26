Возив короля та президента Афганістану: що збили "вагнерівці" під час путчу

У своєму цивільному житті літак встиг повозити титулованих осіб

У ході короткого опереткового путчу та "маршу справедливості" на москву найманці ПВК "Вагнер" збили рідкісний літак Іл-22М11, перетворений на повітряний командний пункт, який у своїй "цивільній" іпостасі возив короля Афганістану Мухаммед-Захір-Шаха та президента Мухаммед-Даура.

Про це у своєму блозі пише військовий експерт та історик Андрій Харук, розповідаючи про долю збитого літака.

Як повідомляє експерт, за часів Холодної війни народилася концепція "командних повітряних пунктів", які мали керувати збройними силами з повітря в умовах повноцінної ядерної війни. Під час неядерних конфліктів вони виконували функції ретрансляторів і координаційних пунктів.

І СРСР, і США з цією метою переробляли пасажирські літаки, напихаючи їх різною апаратурою. Такі і народився повітряний командний пункт Іл-22М11, створений на базі пасажирського лайнера Іл-18Д, яких було збудовано понад 100 одиниць, а "повітряним КП" став 21 такий літак.

При цьому, як стверджує Андрій Харук, доля таких літаків була досить звивистою та цікавою.

Так літак виглядав до свого збиття

"Приміром, жертва вагнерівців — борт RA-75917 (а раніше — СРСР-75917) — був випущений у варіанті Іл-18Д ще в 1967 р., а згодом служив в Афганістані як персональний літак короля Мухаммеда Захір-Шаха, а після перевороту 1973 р. – президента Мухаммеда Дауда. Пізніше машину повернули до СРСР (афганці її лише орендували), де й переобладнали у ВКП (повітряний командний пункт. — Ред .)", — говорить про долю збитого найманцями літака експерт.

За даними Андрія Харука, більша частина з 21 Іл-22М11 після розпаду СРСР отримала росія, частину з них списали, а деякі стали постановниками активних перешкод – Іл-22ПП та брали участь у спробах глушити українську ППО. При цьому спроби були невдалі, а 9 квітня 2022 один такий літак був пошкоджений вибухом двох ракет ЗРК "Бук", але зміг дотягнути до аеродрому Ростова-на-Дону.

Також жертвами "вагнерівців" стали кілька вертольотів, у тому числі Ка-52, яких ЗСУ збили одразу 6 одиниць за тиждень.