Збито кожен п’ятий: вагнерівці поповнили рахунок знищеної рідкісної авіатехніки окупантів

За місяць знищено 20% рідкісної та марної техніки ворога

У ході свого бунту найманці ПВК "Вагнер" збили літак і кілька гелікоптерів, причому найбільше виявилося збито Мі-8 у модифікації МТПР — два.

За словами військового історика та експерта Андрія Харука, індекс "ПР" повітряне судно отримало за встановлення у вантажному відсіку апаратури постановки перешкод "Важіль-АВ". Так, у салоні розміщується комплект обладнання вагою до 1,4 тонни, а зовні розташовані чотири антени, дві з яких працюють на прийом сигналу ворожої РЛС, а ще дві – на його глушіння.

У повністю спорядженому для РЕБ (радіоелектронної боротьби) стані, Мі-8МТПР може триматися в повітрі близько 2,5 години, зазвичай на висоті близько 3000 метрів, що найбільш ефективно в постановці перешкод для восьми цілей, розташованих на дальності до 150 км.

Хоча, за офіційними даними, попередник "Ричага-АВ" — комплекс "Азалія" в 2008 році під час агресії проти Грузії зменшував дальність дії грузинських РЛС для виявлення повітряних цілей з 300 до 50-70 км, в це важко.

Так, ще в травні ЗСУ збили відразу два Мі-8МТПР і два літаки, яких ці "вертушки" мали прикрити. Тим самим виявилося, що апаратура постановки перешкод "Важіль-АВ", по суті, марна і не може захистити вертоліт від ракет.

Оскільки, за наявними даними, замовлено переобладнання 19 Мі-8 у варіант постановника перешкод, втрата чотирьох таких гелікоптерів – два від ударів ЗСУ у травні та два від вогню вагнерівців у червні – означає, що авіація окупантів втратила 20% такої рідкісної техніки.

Але не тільки вагнерівці знищують авіацію Росії — куди успішніше роблять це ЗСУ, збивши за тиждень 6 вертольотів тільки одного типу — Ка-52.