У ЗСУ з’явився незвичайний Т-72: у чому особливість танка (відео)

Танк отримав українське обладнання, яке вже врятувало чимало машин у боях

22-а окрема механізована бригада ЗСУ отримала на озброєння досить незвичну модифікацію радянського танка Т-72. Сьогодні цю техніку активно освоюють екіпажі, які потім поведуть її у бій.

Про це повідомляється на сторінці Facebook бригади. Особлива увага у навчанні приділяється взаємодії екіпажів, спостереженню за полем бою, виявлення цілей та швидкому завдання ударів по них.

Як пише портал "Мілітарний", перед передачею до бригади танки Т-72 пройшли серйозну модифікацію. Зокрема, на них посилено захист у вигляді контейнерів навісного динамічного захисту "Контакт-1" на бортах та у фронтальній проекції корпусу та вежі танка. Також у кормовій частині бортів були встановлені протикумулятивні грати.

Такий захист дозволяє витримати обстріл більшості поширених на фронті кумулятивних гранат — від РПГ-7 та радянських ПТРК "Фагот".

З іншого боку, з танка зняли інфрачервоний прожектор "Місяць", який виконував роль підсвічування для пристроїв нічного бачення, інтегрованих у приціл навідника та приладу спостереження командира. Швидше за все, це пов’язано із заміною старого радянського прицілу навідника ТПН-1-49-23 на сучасніший український аналог із тепловізійною матрицею, ймовірно, ТПН-1-ТПВ.

Також "Мілітарний" передбачає, що машини отримали стандартний набір засобів зв’язку, представлених сучасною цифровою радіостанцією "Лібідь-К-2РБ", а також комплект навігаційної апаратури ГЛОНАСС/GPS "Базальт".

Сам танк Т-72 був прийнятий на озброєння ЗС СРСР 1973-го року.

Нагадаємо, що модернізація радянських танків за сучасними вимогами вже не раз рятувала українські танки та їхні екіпажі.