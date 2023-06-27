Б’є, як HIMARS, але дешевше: Україна отримає суперточні снаряди з Німеччини

Цей боєприпас за своїми показниками сьогодні є найкращим у світі

У новому пакеті військової допомоги від Німеччини Україна може отримати далекобійні та високоточні артилерійські снаряди Vulcano, здатні бити на 80 км. Це дорівнює показникам американської РСЗВ HIMARS, а в дечому навіть краще.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Український військовий експерт Андрій Харук у своєму блозі детальніше розповів про переваги Vulcano, зосередившись на його 155 мм версії, адже такі ж снаряди калібром у 76 та 127 мм виробляються і для корабельних гармат.

За словами експерта, 155 мм Vulcano почали розробляти ще 1999 року. Перші снаряди з’явилися у 2012-му, ще якийсь час пішло на їхні випробування. У результаті виник боєприпас, що має ряд особливостей:

снаряд вийшов підкаліберним, тобто, його бойова частина менша за діаметр стовбура зброї в 155 мм, що з одного боку збільшило дальність, з іншого – зменшило вагу боєприпасу та вибухівки, а значить і його потужність;

довжина 155 мм снаряда Vulcano становить 950 мм, вага – 36 кг, з яких 7,5 кг – це пластична вибухівка, точний тип якої невідомий;

в залежності від довжини ствола дальність стрільби 155 мм снаряда Vulcano складає: від 36 (довжина ствола 39 калібрів) до 50 км (довжина ствола 52 калібру) — для некерованого боєприпасу і 55 і 70 і навіть 80 км (ЯК у ракет ) відповідно — для керованого;

керований снаряд Vulcano має іннерційно-супутникову систему наведення. Вона може бути доповнена напівактивною лазерною системою – такий боєприпас позначається GLR-SAL, правда його застосування потребуватиме підсвічування мети – наприклад, з безпілотника;

Номенклатура снарядів Vulcan

підривник снаряда має три режими — дистанційний (вибухає на висоті і обсипає ворога зверху осколками — дуже зручно проти піхоти в окопах), ударний (вибухає при попаданні в ціль) і ударний з уповільнювачем (пробиває ціль і вибухає всередині);

снаряд дешевший за свої аналоги і це, на думку Андрія Харука, одна з головних переваг Vulcano. Приміром, його керований варіант GLR на 50% дешевший за вже використовуваний ЗСУ M982 Excalibur, що коштує 110 тисяч доларів у США і ще дорожче – на експорт. У той же час ракета GMLRS для РСЗВ HIMARS з її дальністю в 80 км і високою точністю коштує ще дорожче, але GLR Vulcano, маючи такі ж дані щодо дальності та точності, набагато дешевше.

Найближчий аналог Vulcano – снаряд Assegai M2005 V-LAP калібру 155 мм виробництва ПАР, здатний бити максимум на 67 км. В результаті німецький Vulcano сьогодні – найкращий далекобійний, високоточний та дешевий снаряд у світі.

Тим часом у США анонсували новий пакет військової допомоги, куди увійдуть 30 вже відомих БМП Bradley, 25 БТР Stryker та інше спорядження.