В Україні модифікували потужний дрон: він уже громить техніку окупантів (фото та відео)

Розробники дрону вже думають над наступною модифікацією цієї техніки

В Україні модифікували дрон R-18 вітчизняного виробництва, щоб ЗСУ могли ефективно боротися з російськими окупантами. Оскільки загарбники знаходять протидії тій чи іншій техніці за кілька місяців, розробники відповідно думають на кілька кроків вперед, щоб внести в неї оновлення для обходу ворожих засобів РЕБ.

Про це порталу "Мілітарний" розповів інструктор з оборонно-технічної компанії FRDM, на ім'я Сергій.

За його словами, українські військові використовують дрони R-18 з 2018 року. Вони практично повністю виготовлені з вітчизняних комплектуючих, але є в них і певний відсоток зарубіжних деталей.

"Я бачив ще перші рами — це не те щоб "небо і земля", але, як кажуть в Одесі: є нюанси. Він пережив дуже багато хороших покращень. Що б ми не робили, росіяни знаходять протидію за два-три місяці, і щоб бути попереду, треба думати не на крок, а одразу на два вперед. З минулого літа дрон пережив багато оновлень та покращень згідно з тими викликами, які є на фронті", — сказав інструктор.

Він також додав, що в новій версії R-18 було покращено якість сигналу зв’язку, змінено частоти для протидії РЕБ, а також змінено систему скидання боєприпасів та багато іншого. При цьому в компанії вже думають над подальшими модифікаціями дрону.

"Процес не стоїть на місці, бо якщо ти зупинишся на три-чотири місяці, то він нікому не буде потрібен, адже його просто не можна буде використати на фронті. Зараз така ситуація, що ми, в принципі, обійшли цю історію. Є можливість бомбити й досить вдало працювати, є екіпажі, які ведуть рахунок уже на десятки одиниць знищеної техніки", — зазначив Сергій.

У комплектацію R-18 входять два дрони та станція наземного управління, а також запасні деталі для ремонту пошкоджених апаратів.

Характеристики дрона R-18

Крейсерська швидкість: 43,2 км/год;

Бойовий радіус: 5 км;

Дальність польоту: 20 км;

Тривалість польоту: 0,75;

Бойова стеля: 300 м;

Швидкопідйомність: 2,5 м/с;

Боєзапас: РКГ-3, РКГ-1600;

Внутрішнє бомбове навантаження: 5 кг.

Блискуча робота R-18 на фронті

Підрозділ "Птахи Мадяра" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України знищив чотири одиниці техніки окупантів за допомогою дронів R-18. Відповідне відео опублікував командир роти Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

Так, вдень аеророзвідка помітила кілька ворожих БТР у лісосмузі, а вночі до них відправила дрони-бомбардувальники R-18, кожен з яких несе по три кумулятивні боєприпаси, призначені для пробиття броні, а також тепловізійну камеру для роботи в темний час доби.

Таким чином "Птах Мадяра" вдалося успішно знищити два бронетранспортери. Також за допомогою дронів було значно пошкоджено вантажівку російських загарбників. В результаті колону ворога було зупинено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українським військовим у контрнаступі допомагають керовані "розумні бомби" JDAM від Сполучених Штатів Америки.