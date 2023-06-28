Український "Кентавр" у бою – у Міноборони розповіли про новітній штурмовий катер

На рахунку екіпажу дві знищені одиниці ворожої техніки

П’ять членів екіпажу, 32 десантники, зброя для їх підтримки та два збиті літаки окупантів – це все про десантно-штурмовий катер "Кентавр", який веде бойові дії з першого дня російської агресії.

Про це повідомляє телерадіостудія Міноборони України "Бриз" на своєму YouTube-каналі.

Ще в 2016 році перші катери типу "Кентавр", проект яких був розроблений у Миколаєві, почали виробляти в Києві на заводі "Ленінська кузня" (зараз — ПрАТ "Завод "Кузня Рибальська)", і до 2022 року було побудовано три такі судна, хоча український флот потребував значно більшої їх кількості.

Катер "Кентавр" — це екіпаж із п’яти осіб, дві пускові установки з авіаційними некерованими ракетами С-8, великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм та гранатомет калібру 40 мм. Все це призначене для підтримки десанту з моря, а мале осадження катера дозволяє йому доходити до мілководдя і спускати десант зовсім недалеко від берега.

За словами командира екіпажу Олександра, їм неодноразово доводилося брати участь у бойових операціях, переважно це порятунок і висадка десантів, з подальшою його підтримкою зі штатного озброєння катера.

У ході виконання одного з таких завдань катер зазнав обстрілу та отримав пошкодження від удару ворожої ракети.

Але й екіпаж "Кентавра" знає, як боротися з небезпекою з повітря, що підтверджують два російські літаки, збиті моряками з ПЗРК FIM-92 Stinger.

Тим часом на початку червня вантажне судно Gaja доставило Держприкордонслужбі України два французькі патрульні катери FPB 98 MKI.