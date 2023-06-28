Пекін втягують у війну? Про що говорить поява китайської зброї в окупантів

Окупанти свідомо говорять про постачання китайської зброї, але є один нюанс

На озброєнні російських окупантів було помічено 152 мм снаряди до гаубиці Д-20, які були ідентифіковані як Type 66 HE виробництва КНР. Але, як виявилося, це зовсім не говорить про початок постачання росії боєприпасів з Китаю.

Як вдалося ідентифікувати групі військових дослідників War noir, мова дійсно йде про китайські 152 мм снаряди Тип 66, які могли були продані раніше Тегерану. Про це говорить той факт, що поряд із ним помітили порохові заряди іранського виробництва.

Саму гаубицю Д-20 почали виготовляти ще в 1950-і роки і вона має роздільно-гільзове заряджання, при якому в ствол вставляють сам снаряд, а потім метальний заряд з порохом. Таким чином, можна використовувати китайські снаряди та метальні заряди виробництва іншої країни, і це ніяк не вплине на бойові можливості зброї.

Як зазначив військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, як цей постріл потрапив до рук російських артилеристів, є цікавим питанням.

На думку офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна, найімовірнішим варіантом є те, що Іран перепродує старі китайські снаряди зі своїх складів. Про постачання китайських снарядів поки що говорити не доводиться.

Це не перший випадок, коли на озброєнні окупантів з’являється китайська зброя чи військова техніка. Наприклад, раніше йшлося про легке БТР China Tiger, що опинилося на озброєнні "кадировців". Втім, уже тоді можна було говорити про постачання з іншої країни, куди раніше продали броньовики, наприклад, з Таджикистану.

Таким чином, можна припустити, що росіяни навмисно допускають витік про "китайське" озброєння, яке вони мають, щоб показати нібито підтримку своєї агресії з боку КНР.

Нагадаємо, що американські ЗМІ повідомили: нещодавній бунт вагнерівців у Росії серйозно перейняв китайський бізнес, змусивши його сумніватися в стабільності ситуації в Росії та безпеці своїх вкладень.