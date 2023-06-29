"Квітка" війни: ЗСУ знищили рідкісну техніку окупантів

Такої техніки в окупантів лише кілька десятків

У ході боїв з окупантами ЗСУ завдали влучного удару, яким знищили досить рідкісний у росіян самохідний протитанковий ракетний комплекс "Хризантема-С".

Відео удару виклав Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", додавши, що ця модифікація не часто зустрічається у ворожих військах.

ЗСУ завдають удару по Хризантемі

ПТРК "Хризантема" почали виробляти з 2005 року та встановлюють на шасі БМП-3, в якій розташована висувна пускова установка та 15 ракет. Це робить ПТРК дуже маневреним та автономним, адже носити на руках ПТРК вагою близько 50 кг піхоті дуже важко.

Сама ракета 9М123 при калібрі 152 мм може мати тандемно-кумулятивну (що складається з двох боєприпасів) або термобаричну (запальну) бойові частини і має дальність застосування від 400 до 5000 метрів при наведенні лазерного променя і до 6000 метрів — при радіона

Загалом ця техніка досить ефективна в сучасних бойових умовах, щоправда, базова БМП-3 має досить слабку броню і тому при точному влученні легко знищується, що підтвердили українські воїни.

Загальна кількість ПТРК "Хризантема", наявних на озброєнні Росії, невідома, тим більше що частина була виготовлена ще для Лівії та Азербайджану, але можна говорити, що в окупантів кількість таких "квіток" війни може обчислюватися кількома десятками.

А тим часом ЗСУ продовжують отримувати на озброєння нові танки, цього разу 22 механізована бригада показала Т-72 незвичайної модифікації.