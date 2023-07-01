Не "Стінгером" єдиним: ЗСУ захищають небо за допомогою британського ПЗРК

Британський ПЗРК має одну цікаву особливість, що здається недоліком

У ході бойових дій проти російських окупантів бійці ЗСУ успішно використовують різну зброю, щоб прикрити небо. В Україні вже "засвітився" британський ПЗРК LMM Martlet.

Фото бійця ЗСУ із переносним зенітно-ракетним комплексом опублікував Telegram-канал Clash Report.

Цей комплекс є найновішою зброєю цього типу на озброєнні Великобританії, яка надійшла на озброєнні армії Сполученого королівства у 2021 році.

ПЗРК LMM Martlet являє собою пусковий контейнер із зенітною ракетою вагою 13 кг, з яких три кілограми припадають на кумулятивно-уламкову бойову частину, забезпечену неконтактним лазерним підривником.

У порівнянні з іншими ПЗРК, Martlet має один недолік — відносно малу швидкість польоту ракети, всього 1,5 маху, тобто приблизно 1900 км/год, але це компенсується підвищеною дальністю. Наприклад, той самий американський Stinger має швидкість 2,2 Маха чи 2700 км/год, але дальність майже вдвічі меншу – 4,5 км.

З іншого боку, менша швидкість ракети дозволяє краще прицілитися і досягти більшої точності стрільби. Власне, на рахунку ПЗРК Martlet вже не один збитий БПЛА та гелікоптер окупантів.

Втім, авітехніку росіян збивали їхні ж найманці з ПВК "Вагнер" у ході недавнього путчу.