Підглянули в українців, а реалізували по-російські: окупанти похвалилися безглуздо зробленою зброєю

Нібито новий БТР окупантів скопійований в України, але на диво невдало

Українські БПЛА продовжують кошмарити окупантів так сильно, що вони намагаються посилювати зенітний захист, створивши новий бойовий модуль для БТР-82 із двома 23-мм гарматами 2А7М.

Військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначив, що це виглядає крадіжкою ідеї з українського БТР-94, але реалізована суто "російською" — безглуздо і невміло.

Спочатку, за словами експерта, російський БТР-82 створювався з 30 мм гарматою, а ось дві гармати по 23 мм повинен був мати український БТР-94, створений у кількох примірниках. Очевидно, окупанти зрозуміли, що захист їхнього бронетранспортера від ударів з повітря слабкий, тому вирішили посилити його спареною установкою 23 мм гармат, що дає більшу скорострільність — 330 пострілів за хвилину у 30 мм гармати проти 1000 пострілів у двох гармат калібру менше.

Але, як пише Олександр Коваленко, не зовсім зрозуміло, навіщо встановлювати такий модуль на БТР, якщо є значно пристосованіші для боротьби з літальними апаратами зенітні самохідні установки (ЗСУ) "Шилка" з чотирма гарматами калібру 23 мм.

Крім того, БТР-82 посилили прицільним комплексом "Елінс", здатним вести спостереження та здійснювати цільову вказівку в лазерному, тепловізійному та телевізійному режимах, але розміщеному максимально вразливо.

Елінс просто не бачить те, що знаходиться з боків від нього

"Справа в тому, що Кулібіни не тільки встановили важливий елемент даного апарату для боротьби з БПЛА без натяку на захисні засоби, з урахуванням його зони розміщення, але й при цьому забезпечили об’ємну "сліпу зону" таким розміщенням. Тобто, очі не тільки не захищені, а й напівсліпі", — стверджує Олександр Коваленко.

А тим часом ЗСУ отримують нові модифікації танка Т-72, які є більш ефективними, ніж їхні російські аналоги.