Витримає удар зброєю масового ураження: Україна отримає БТР M113, чим вони цікаві

БТР може подолати глибокі водні перешкоди, а також легко адаптується у великій кількості завдань

Серед військової допомоги від країн-союзників виявились бронетранспортери М113, які Україні має намір передати Португалія. Йдеться про 14 одиниць БТРів.

Про це повідомило Міністерство оборони Португалії.

"Португалія продовжує надавати підтримку Україні: ми передаємо ще 14 бронетранспортерів M113 та батарею 105-мм гармат", - йдеться у повідомленні.

Загалом Португалія передала Україні вже 45 машин М113, 155 мм гаубиці М114, а також електрогенератори великої потужності.

БТР М113

Що відомо про БТР М113

Це американський бронетранспортер, розроблений у 1957—1959 роках. Довгий час він був основним БТР США. Ця техніка також постачалася в інші країни й використовувалася в багатьох збройних конфліктах.

Було випущено близько 80 000 версій M113, які використовуються досі. Більшість сьогоднішніх версій відрізняються від оригінальної моделі. Модернізація та вдосконалення цих машин були необхідним кроком для підтримки активної експлуатації цієї машини.

Броньовий корпус БТР є жорсткою коробчастою конструкцією, що збирається за допомогою зварювання з катаних плит алюмінієвої броні за військовими технічними умовами.

Лобова частина корпусу кута безпечного маневрування забезпечує захист від 12,7 мм бронебійних куль з дистанції 200 м.

Озброєння M113 складається з одного 12,7-мм кулемету M2HB. Його розміщують на командирській башті в турельній установці, що дозволяє круговий обстріл. Боєкомплект кулемету складається з 2000 набоїв у стрічках по 100 штук.

Також БТР М113 пристосований для дій за умов застосування зброї масового ураження. Він оснащений апаратурою виявлення радіоактивного зараження місцевості.

БРТ М113. Фото: АрміяInform

Характеристики

Екіпаж — 2;

Довжина — 4,86 м;

Ширина — 2,69 м;

Маса без навантаження — 9,13 т;

Бойова маса — 10,37 т;

Максимальна швидкість по шосе — 64 км/год;

Максимальна швидкість на плаву – 5,6 км/год;

Кулемети – 1×12,7-мм M2HB.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Словаччина разом з Україною планують створити для ЗСУ нову самохідну артилерійську установку.