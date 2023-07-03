Окупанти похвалилися випуском зброї 75-річної давності: про що це говорить

Для компенсації втрат окупанти ремонтують зброю 75-річної давності

Великі втрати ворога в сотні одиниць техніки і тисячі осіб особового складу щотижня змушують окупантів насичувати свої війська вогневими засобами. Задля цього вони навіть відновлюють зброю 70-річної давнини та похвалилися цим.

Так, газета Чорноморського флоту Росії заявила, що заводи півострова відновили кілька десятків корабельних установок 2М-1 і 2М-3М, які ставили ще на судна військово-морського флоту часів СРСР.

Так, установка 2М-1 – це два кулемети калібру 12,7 мм із 2000 набоїв, яка була прийнята на озброєння ще у 1948 році, тобто 75 років тому. Трохи "молодша" згадана 2М-3М — це дві малокаліберні гармати зі стовбурами 25 мм, яку почала виробляється в 1952-му році.

Як стверджує друкований орган флоту окупантів, знаряддя було встановлено ряд кораблів, а частково підуть посилення протиповітряної оборони Севастополя. Адже військово-морська база окупантів у місті постійно атакується невідомими дроновами.

Очевидно, що окупанти зазнають нестачі коштів ППО, яких, за даними військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, у червні було знищено 52 одиниці.

Крім того, не виключено, що частина цієї зброї піде на посилення наземної вогневої потужності окупантів, як це вже робилося з артилерійським тягачом АТС-59, на який встановили установку 2М-3М з гарматами 25 мм.

Втім, можна не сумніватися, що подібна техніка легко знищуватиметься ЗСУ, як це вже відбувається з іншими саморобними зразками російського "похмурого генія".