Чи гарний "француз" AMX-10 RC на передовій: експерт пояснив поширену помилку

Техніку потребує правильного застосування і навіть назви

Ще навесні на озброєння ЗСУ надійшли французькі бойові машини AMX-10 RC, багатьма охрещені "колісними танками". Ця плутанина та їх слабка броня викликали численні суперечки про їхню можливу неефективність, які періодично спливають у ЗМІ.

Ясність до цього питання у своєму Telegram-каналі вніс військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

По-перше, за словами експерта, не можна називати AMX-10RC "колісним танком" або "легким танком", адже таких одиниць техніки в природі як клас не існує. AMX-10RC – це бойова машина вогневої підтримки піхоти.

"Це не танк і логічно, що бронювання у 16-тонної машини і близько не танкове. І функціонал у машини зовсім інший, ніж у танка. І не секрет, що броня у AMX-10 RC насамперед протипульна і тільки в лоб вона тримає 14,5 мм. Хіба це комусь було невідомо?", — пояснює, чому цю техніку не можна називати танком оглядач.

У той же час ефективна дальність ураження у AMX-10RC складає до 2 км, тобто дана машина знаходиться в зоні ураження ворожою артилерією, справжніми танками та ПТРК. Та й сам функціонал – вогнева підтримка піхоти, говорить про перебування на першій лінії.

По суті, AMX-10RC виконує те саме завдання, що й класичні БТР або БМП-2, які також мають досить слабку броню, не порівнянну з танковою.

"Загалом, машина для свого класу та свого функціоналу — класна. Проблема у сприйнятті та присвоєнні їй функціонала танка, яким вона не є. При цьому, серійного аналога цій машині радянський і навіть російський ВПК не мав, а тому й виникає непорозуміння", – резюмує Олександр Коваленко.

У той же час як засіб вогневої підтримки AMX-10RC заслужив на повагу бійців ЗСУ, прозваний ними "снайперською гвинтівкою на колесах".

Тим часом окупанти намагаються створювати засоби вогневої підтримки буквально на коліні, "схрещуючи" кілька видів техніки та зброї.