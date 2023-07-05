У окупантів істерика: для битви за Дніпро техніку купують за Байкалом

Розкрадене раніше армійське майно тепер потрібно викуповувати, якщо не хочеш загинути

Наприкінці червня ЗСУ провели успішну висадку на лівий берег Дніпра під Херсоном та захопили плацдарм. При цьому окупанти скуті у своїх діях відсутністю переправних засобів та катерів, хоча в тилу їх можна купити за сотні тисяч рублів, причому саме армійських, які раніше були продані або навіть вкрадені зі складів.

Про це пишуть Telegram-канали окупантів, скаржачись, що на російському сервісі продажів Avito можна знайти суто військову техніку, що потрапила до рук комерційних структур.

Так, у забайкальській Читі пропонують катери БМК-130Б, які є частиною армійського понтонного парку – саме на них встановлюють спеціальні настили, якими через річку можуть переправлятися бійці та військова техніка.

Як стверджує продавець, техніка виробництва 1989 року продається зі зберігання, тобто використовувалася мало, але чомусь армійські катери опинилися в комерційній структурі – невідомо.

Просить за свій товар продавець 600 тисяч російських рублів (близько 240 тисяч гривень) і, судячи з фото, таких катерів у нього щонайменше чотири, але є й інші продавці.

Катер із зберігання для будівництва понтонів

Загалом в армії окупантів давно крадуть армійське майно — аж до найпростіших трубок розвідника (ТР-8) виробництва 1950-х років, які являють собою трубу з двома "колінами" та лінзами для спостереження з окопа. З початком агресії ціни на них зросли втричі – з колишніх 15-ти до 45 тисяч рублів (з 6 до 18 тисяч гривень).

Продають у Росії та армійські спецмашини для копання окопів ПЗМ-2, за які доведеться віддати близько 2,5 млн рублів (понад 1 млн грн).