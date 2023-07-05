У бій пішли "мамонти": окупанти нарощують постачання на фронт 75-річних танків

Ще близько 20 танків віком за 70 років везуть на фронт

У Воронезькій області росії знову засікли ешелон з танками Т-54, виробництво яких почалося в 1947 році, та їх модифікацією Т-55. Очевидці дивуються цьому, говорячи, що танки "стародавні, як мамонти, і свіжі явно закінчилися". Вперше такі перекидання були помічені ще навесні.

Відповідне відео з’явилося на Telegram-каналі офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна. На відкритих залізничних платформах видно близько двох десятків танків, частина з яких — Т-55, виробництво яких почалося в 1958 році.

На сучасному полі бою у прямому зіткненні з технікою ЗСУ – радянською та натовською, Т54/55 приречений на швидке знищення. Так, їхня зброя – це 100 мм гармата (у сучасних танків калібр гармати становить 120-125 мм), броня складається із звичайних зварних листів сталі та має товщину максимум 200 мм – вежа, корпус – до 100 мм. При цьому сучасне поле бою насичене протитанковими ракетами, здатними пробивати броню завтовшки понад 1000 мм.

Втім, за версією західних аналітиків, використовувати подібні танки будуть лише в обороні або як самохідну артилерію на деякій відстані від передової. Крім того, вони набагато простіше сучасних і навчати екіпажі на них швидше, а загальна їх кількість перевищує 20 тисяч одиниць, що дозволяє не шкодувати про втрати та швидко їх відновлювати.

А тим часом окупанти постійно шукають нові способи використання застарілих танків – перетворюють на кустарні 57 мм артилерійські установки зі старою гарматою С-60 і навіть на "камікадзе", які завантажують тонни вибухівки для атаки на українські окопи.