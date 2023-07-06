ЗСУ застосували проти окупантів нові американські ракети: що відомо

Нова ракета має ряд переваг перед Україною.

У січні США пообіцяли ЗСУ постачання 4000 авіаційних ракет Zuni, і тепер стало відомо про їхнє застосування проти російських укріплених позицій.

Про це повідомив Telegram-канал Clash Report, який опублікував фото уламків ракет Zuni.

Раніше повідомлялося про те, що Повітряні сили ЗСУ пристосували літаки під озброєння новою ракетою, наприклад їх можуть нести штурмовики Су-25 і винищувачі МіГ-29.

Zuni повинні замінити на озброєнні радянські авіаційні ракети С-8, у порівнянні з якими мають безліч переваг:

калібр — 127 проти 80 мм;

маса – 43 кг проти 11 кг;

дальність застосування 8 та 2 км відповідно;

швидкість польоту — 720 м/с проти 450-700 м/с.

Хоча самі Zuni були прийняті на озброєння США ще в 1950-х роках, вони залишаються ефективним засобом боротьби літаків із наземними цілями, насамперед танками, які можуть пробивати броню завтовшки до 500 мм. Так само ефективні вони проти піхоти та неброньованої техніки, завдяки наявності фугасних та осколково-фугасних бойових частин.

До речі, дані ракети США включили до пакету військової допомоги, заявленого 31 травня, тобто вони цілком могли досягти України і бути застосовані проти окупантів.