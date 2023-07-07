Влучні, швидкі та всюдихідні: для ЗСУ створили незвичайні "міні-гради" на базі пікапів (фото)

Така техніка здатна значно посилити вогневий вплив на супротивника.

Українські волонтери використовують списані або частково пошкоджені 40-ствольні пускові установки БМ-21 "Град" як "донор" для виготовлення "міні-градів" на шасі пікапів. Для військових такий винахід стане відмінним доповненням до міні-РСЗВ LAND-LGR4, що вже використовується.

Про це пише сайт Aautoconsulting.

Подібні "міні-гради" вже використовували деякі підрозділи ЗСУ на фронті і вони досить успішно себе зарекомендували, оскільки є швидкими, влучними та всюдихідними.

Наголошується, що для прицільного вогню діють ті самі розрахунки, що й для повноцінних "Градів". Різниця полягає лише в тому, що на зварній поворотній станині пікапа всього три стволи. А у звичайної БМ-21 – сорок. Пікап у поєднанні з пусковими від БМ-21 "Град" здатний значно посилити вогневий вплив на супротивника.

Для фіксації автомобіля під час роботи по ворожих позиціях було зроблено дві виносні опори. Вони кріпляться у кормовій зоні на задньому звісі. Його, до речі, довелося посилити. Зазначається, що розгортання своєрідних аутригерів з транспортного режиму операційний здійснюється вручну.

Варто додати, що доставка стандартних 122 мм реактивних пострілів від РСЗВ БМ-21 "Град" також проводиться легковими пікапами.

Як зазначається у матеріалі, для виготовлення такого "міні-граду" потужностей потрібно не більше за авторемонтний завод або невеликий цех автопідприємства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ найближчим часом отримають турецьку САУ T155 Firtina. Ця зброя ще не застосовувалася під час війни в Україні.