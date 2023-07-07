Трофейний дубль: ЗСУ під Донецьком захопили два танки окупантів

Щоправда, їх спершу слід відремонтувати після влучаннь українських бійців.

Під час боїв під Авдіївкою Донецької області українські воїни змогли захопити одразу два танки окупантів Т-80БВ, одну з модифікацій ще радянського Т-80.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив відомий український журналіст Андрій Цаплієнко.

Як пояснюють бійці, під час бою вони підбили обидва танки зі шведських протитанкових гранатометів АТ-4 та знищили екіпажі, які намагалися втекти з знерухомлених бойових машин. А українська артилерія не дозволила окупантам евакуювати бронетехніку. Тепер ці танки будуть відремонтовані і стануть до лав ЗСУ.

Т-80БВ є модифікаціями радянського танка Т-80 і почали випускатися в 1985 році, отримавши в порівнянні з базовим варіантом посилену броню та динамічний захист "Контакт-1". З останньою, як пише військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, окупанти явно перегинають палицю і часто вішають його на Т-80БВ, знімаючи корисніше обладнання, наприклад, інфрачервоний прожектор "Місяць", який відповідав за підсвічування цілей у нічний час доби.

"Загалом у Т-80 базово посередні можливості нічного бачення, а тепер їх замінили... "Контакт-1"?", — дивувався експерт.

Це далеко не перший зразок подібної техніки, який потрапив до рук ЗСУ.

За словами Олександра Коваленка, всього в Росії на зберіганні близько 3000 різних модифікацій Т-80, але тільки 600 з них можуть бути відремонтовані і поставлені в дію.

Окупанти вже намагалися зробити ставку на Т-80БВМ у своєму зимовому наступі, проте невдало.

А поки ЗСУ позбавляють окупантів порівняно нових танків 1980-х років випуску, росіяни тягнуть на фронт техніку 65- та 75-річної давності.